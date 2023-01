El ex jugador de Universidad de Chile llenó de flores al joven atacante azul, quien ha hecho sus primeras armas en el plantel dirigido por Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile dejó escapar el triunfo ante Rosario Central en el amistoso disputado en la cuarta región. Sin embargo, pese a la igualdad, el equipo de Mauricio Pellegrino dejó mejores sensaciones tras la derrota anta Coquimbo Unido el pasado miércoles.

En esa línea es que uno de los jugadores que ha destacado en estos dos compromisos ha sido Renato Huerta. El formado en la U se ha llenado de elogios y uno de ellos vino desde Rodrigo Goldberg.

El ex jugador y gerente deportivo azul se dehizo en halagos para el atacante y aseguró que lo demostrado por la 'joya' del cuadro estudiantil ha sido considerable.

"Me encantó. Yo lo conocía desde inferiores hace unos años cuando lo intregraron al equipo de proyección, pero la verdad lo que ha mostrado en estos dos partidos ha sido realmente notable. Un jugador encarador, valiente", dijo en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Pareciera que como es chiquitito, como que lo van a sacar, que le van a pegar un viaje y lo sacarán y nada. Es firme, aguanta y va, te pelea y te guapea. La verdad que me encantó, todo ese tipo de delanteros dénmelos siempre", agregó.

El joven atacante ha dejado buenas sensaciones en los dos amistosos | Foto: Agencia UNO

Siguiendo con los elogios, Goldberg afirmó que Huerta es uno de esos valores a los que no hay que decirle mucho lo que debe hacer en la cancha y que aproveche sus capacidades.

"Son de los que, hasta en medio broma y en serio, casi no le daría instrucciones. Le diría 'compadre, usted haga lo que quiera. Vaya, encare cinco, diez o quince veces por tiempo. Si te equivocas, no importa, sigue encarando'", manifestó el ex jugador.

"Y cuando recién se haya cansado de encarar, decirle. 'Mijito, en esta jugada levante la cabeza, en esta otra apóyese o en esta así', pero después de que se haya cansado de meterle túneles y de sacarse jugadores de encima", cerró.