El mediocampista de Universidad de Chile, Israel Poblete, se ganó el cuestionamiento de Romai Ugarte, quien no se explica por qué Mauricio Pellegrino sigue poniéndolo en la cancha ni cuál es su aporte al mediocampo azul.

Universidad de Chile dejó atrás el trabajado triunfo ante Everton de Viña del Mar en calidad de forastero y ahora se prepara para recibir nada más ni nada menos que a Universidad Católica en el Estadio Ester Roa de Concepción.

El conjunto azul tendrá una prueba de carácter frente a los cruzados si quiere demostrar que está para pelear el Campeonato Nacional 2023 y tendrá que sacar a relucir el juego que, por momentos, ha desplegado de la mano de Mauricio Pellegrino.

“La U llega como favorita y vamos a escuchar en la semana ‘que no, que el otro es favorito’, pero la posición en la tabla manda, los puntos. Ahora, por cómo juega, no sé si es favorita… hace un gol y se van todos para atrás a defender un resultado”, dijo el periodista nacional, Romai Ugarte en diálogo con Bolavip Chile.

Poblete no convence a Romai en la U. | Foto: Photosport

¿Debe o no debe jugar Lucas Assadi en Universidad de Chile? Romai responde que sí, pero aniquilando a otro azul: “Assadi tiene que estar sí o sí en la U, tiene que estar y jugar. El que no tiene que estar es Poblete, no sé cuál es su aporte en el mediocampo de la U”

“Corre, corre y corre, pero no marca ningún tipo de diferencia cuando juega, la U cojea en la cancha cuando está él”, complementó su idea sobre el mediocampista que no logra convencer al hincha de la U.

Todo se decidirá el próximo domingo al mediodía cuando el balón comience a rodar en Concepción y tanto azules como cruzadas irán en búsqueda de tres puntos que le permitan ilusionarse en la parte alta del Campeonato Nacional 2023.