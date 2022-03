Era claro e inobjetable que Santiago Escobar metería mano a su equipo luego de la dolorosa derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo. De hecho ya había planificado un once para enfrentar a Unión Española, pero como el partido se suspendió, ha decidido alinear ese mismo equipo ante Curicó Unido.

A diferencia de lo que pasó con los albos, la U ahora sólo jugará con un volante de corte, y el estratega colombiano ha decidido darle la confianza como titular en esa zona a Álvaro Brun, en desmedro del capitán Felipe Seymour.

Lo cierto es que el DT prefirió sacar al uruguayo en el entretiempo del Superclásico dejando al Walala en la cancha, sin embargo, ahora le da la oportunidad de jugar solo en esa posición.

En conversación con Redgol, Brun reconoció en conversación con Redgol, que prefería jugar sin un corte a su lado para manejar la zona de mejor forma, que esa eral a posición que más le acomodaba.

"De seis solo, nosotros en Uruguay le decimos cinco, esa es mi mejor versión. Con un volante central y dos interiores, eso sería lo mejor para mí, pero como doble cinco he jugado y he rendido bien. Y obviamente precisa un buen funcionamiento. El puesto en el que mejor me he sentido en el último tiempo es solo de cinco", afirmó.

La U jugará ante Curicó Unido este jueves a las 20:30 en el estadio Santa Laura con la presión de ganar para dejar atrás las tres derrotas consecutivas que arrastra.