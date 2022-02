Santiago Escobar llegó esta temporada a Universidad de Chile con la misión de cambiarle el rumbo a un equipo que viene a los tumbos desde hace varias temporadas y reencantar al hincha azul que la ha pasado mal en el último tiempo.

En conversación con El Deportivo del diario La Tercera, Escobar aseguró que “Estoy acostumbrado a trabajar con este tipo de presiones y dimensiono en el gran club en el que estoy y me gusta. Me gusta la presión, me gusta competir y sé a qué clase de fútbol he llegado y la responsabilidad que tengo”.

Bajo esa misma línea, aportó diciendo que una de las claves es “Recuperar el adn del equipo. Salir a ganar todos los partidos y volver a poner a la U en el sitial que merece. Eso es lo que andamos buscando. Pero también queremos que desde afuera se vea a un equipo que trate bien el balón y que intente jugar bien al futbol”.

El técnico colombiano no deja ningún detalle al azar y prioriza el aspecto emocional y psicológico en el jugador: “Lo primero que debemos hacer es lograr que los jugadores logren creer en ellos mismos, desde la confianza, desde sus capacidades. Y luego, tener fe en el trabajo que se está haciendo. Y, a veces, se va a jugar bien, mal y regular. Pero en la medida que haya identificación entre jugadores y cuerpo técnico, y en la medida que los futbolistas crean en ello, las cosas se van a dar, porque el trabajo va a estar”.

En el cierre, Escobar aseguró, tras ser consultado, que trabaja la cabeza de los jugadores hace 15 años: “En todos los equipos en los que he estado he tenido un psicólogo y le llamamos entrenamiento mental. Y eso también lo implementamos acá con una gran profesional, Paz Campos, la cual es una persona reconocida en dicho campo”, sentenció.