Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Chile corre peligro de poder descender directamente a la Primera B, situación que tiene a los hinchas azules preocupados y mostrando su malestar en las diversas redes sociales.

Uno de los apuntados por el mal momento del Romántico Viajero es el ex dirigente azul Cristián Aubert, quien estuvo en la institución laica durante dos períodos diferentes y en diferentes cargos.

Sergio "Superman" Vargas, ex gerente deportivo de la U y ídolo azul, dialogó con Deportes Agricultura y se fue en picada en contra de Aubert.

“Polaco (Goldberg) y yo estábamos condenados. Una de las condiciones era que apenas asumieran los nuevos controladores nosotros salíamos del directorio, no pasaba por una evaluación”, reveló el histórico guardameta del conjunto universitario.

"Aubert nos dice ‘yo no sé qué va a pasar’, ‘yo no sé nada, no conozco a los dueños’. Ni en ese momento tuvo el coraje de decirnos: ‘muchachos, no contamos con ustedes’. Hubo un proceso de desestabilización y de boicotear la gestión. Pero no solo la gestión nuestra, sino la gestión del club para empujar a Heller a vender”, agregó.

Aubert sigue siendo criticado por ex jugador de la U | Foto: Agencia Uno

“Nosotros no éramos del palo de la gente que llegaba, siempre tuvimos un actuar transparente y se nos fue midiendo. La primera vez que se nos midió fue cuando Aubert nos dice que tenemos que traer a Anderson Contreras. ‘Hay un jugador y tal, y hay que traerlo’. Le dije que lo veríamos con la secretaría técnica. Finalmente no se hizo, no llegó porque no necesitábamos al jugador, pero ahí te das cuenta que te van midiendo si pueden contar contigo o no. Y así una serie de circunstancias y hechos. Pero yo tenía claro cómo venía la mano. Uno elige con quién trabaja, eso es legítimo, pero la forma en que tú haces eso, es lo que marca la diferencia. Entre un tipo artero, traicionero, que se maneja por atrás, que trata de ensuciarte. Contra un tipo que se sienta contigo y te dice ‘yo tengo mi gente, creo que trabajaré esta gestión de esta forma y no contaré con ustedes’. Cuando tú no actúas lealmente, no como corresponde, eso habla mal de ti como persona”, siguió Vargas.

"Él tiene la responsabilidad que tiene dentro de una organización. Fue presidente, director ejecutivo, gerente general. Dentro de la oferta de Sartor en su momento, la única condición era que él que era el presidente se mantenía en su cargo. Era el consejero, el asesor, el experto en la industria del fútbol. Y me imagino que dentro de esa organización lógicamente debe tener influencia. Yo no estoy dentro hace un año, pero me doy cuenta. Si uno es presidente, director ejecutivo, gerente general, etc., y viene avalado con la condición que esté adentro es porque seguramente confiaban en él y tiene que ser responsable de lo que está sucediendo”, finalizó.