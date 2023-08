Universidad de Chile atraviesa un complicado momento en el Campeonato Nacional, torneo donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino marchan en el octavo puesto con 30 unidades.

El Romántico Viajero viene de igualar en la agonía ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura-SEK, encuentro que contó con un invitado de lujo: Cristián Aubert, ex presidente de Azul Azul.

El ex dirigente azul ingresando al Santa Laura | Foto: Emisora Bullanguera

“¿Vuelve a la U?”, esa fue la reacción de los miles de hinchas del cuadro estudiantil en las diversas redes sociales al ver a ingresar a Aubert al recinto de la comuna de Independencia.

Lo cierto es que Patricio Muñoz, periodista de Al Aire Libre de Cooperativa, contó en el programa radial más novedades sobre esta situación que dejó a los simpatizantes del conjunto bullanguero boquiabiertos.

“Vamos a marcar solo un dato, vieron en el estadio a Cristián Aubert, me dice gente de la U que estaba ahí, y entiendo que hay alguna posibilidad de que él vuelva a jugar algún rol en Universidad de Chile en el futuro próximo“, afirmó el comunicador.

Por último, Muñoz dejó en claro que “hay conversaciones para que eso pase, no está garantizado, curiosamente estaba él en el estadio, no vi a Michael Clark, que me parece que no estaba”.