Todo el mundo azul está feliz y es que fue un verdadero desahogo la victoria ante Palestino en el Municipal de La Cisterna por dos goles a uno en encuentro válido por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

En esa línea está un histórico del club, Sergio Vargas. El querido Superman conversó con Bolavip y valoró lo que vio ayer en la cancha del cuadro árabe, dando a entender que se mejoraron aspectos y niveles individuales que le permitieron a la U volver a un triunfo.



La primera interrogante para Vargas fue por el golero de la U, Cristóbal Campos Véliz. El guardameta de gran actuación y posterior convocatoria a la Selección Chilena de Eduardo Berizzo para los duelos amistosos de Chile frente a Marruecos y Qatar. Vargas comentó que "ha tenido buenos rendimientos, muy buenas actuaciones, ha sido un arquero que ha otorgado confianza al equipo" dijo Bernabé.

Sobre la misma, el ex capitán azul dijo que "ha tenido acciones puntuales que le han permitido a la U ganar puntos. Prácticamente no ha cometido errores y creo que es un arquero con mucha proyección, con mucho futuro y como todo arquero joven tiene aspectos del juego a mejorar y con el correr de los años se irá logrando. Es un gran proyecto de arquero" realzó.

Sergio Vargas bendice a Cristóbal Campos Véliz (Agencia Uno)

También, tuvo palabras para lo realizado por Sebastián Miranda y su reemplazo a Diego López, para el ex entretubos es necesario que la dirigencia asuma ya el futuro del actual estratega. "Creo que lo de ayer fue muy importante, el rendimiento del equipo que haya podido obtener los tres puntos y lo ideal es que fuese ratificado para que le pueda dar mayor tranquilidad a él, a su cuerpo técnico y también empoderarlo a él y frente a los jugadores y que no esté supeditado a un resultado a ver si se ratifica o no se ratifica", sentenció.

Pero para romper un poco el hielo, Sergio Vargas tuvo comentarios para una particularidad que le ha tocado vivir este 2022 relacionado con su figura y el desempeño de la U este 2022, lo que perfectamente, podría considerarse como un amuleto. "Me ha tocado ir a tres partidos este año a ver a la U, ante La Serena, La Calera y ayer ante Palestino y le ha tocado ganar esos tres partidos. Y sí, ha ganado el equipo ganar esas tres veces, ir al estadio, ver a la U conseguir esos tres partidos y si soy cábala no lo podría decir, pero se ha dado que las tres veces que he ido este año, la U ha ganado", cerró Superman.