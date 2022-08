Universidad de Chile empató 1-1 con Cobresal en El Salvador por Copa Chile haciendo un paréntesis del problemático momento que vive en el Campeonato Nacional quedando bien perfilado para la revancha que se jugará el lunes a las 18:00 en Valparaíso.

La U se concentrará otra vez en la liga local cuando reciba a Universidad Católica en el Estadio Nacional intentando sumar en la tabla de posiciones donde tiene apenas 22 puntos y está a sólo tres de la línea de descenso.

Sergio Vargas, que hasta hace poco era el gerente deportivo de los azules azules, conversó con DirecTV y dejó en claro que no quiere saber nada con la posibilidad de que la U pierda la categoría.

"Irse al descenso sería catastrófico, un desastre. Sabemos todas las dificultades que hay en la institución, a toda la turbiedad sobre la propiedad del club y de quién realmente es", aseguró.

Eso sí, el ex arquero multicampeón con la U, defendió a Diego López por los números azules. "Lamentablemente el equipo no ha rendido. Diego López es el que menos responsabilidad en este momento complicado tiene. Tomó al equipo con jugadores que no han tenido buen rendimiento y no se han dado los resultados", afirmó.

Sergio Vargas respalda a Diego López y lo exculpa de la mala campaña (Agencia Uno)

El Superman además criticó la presencia de la mano derecha de Sergio Jadue en la U, Mauricio Etcheverry. "No es una buena decisión. Todo lo que no esté claro sobre la propiedad del club debería preocupar más a la Universidad de Chile, daña la imagen de la Universidad. La rectora (Rosa Devés) no puede desentenderse de esta situación", cerró.

