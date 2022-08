Universidad de Chile rescató una igualdad 1 a 1 en su visita a Cobresal en El Salvador por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, resultado que dejó satisfecho a Diego López y su cuerpo técnico tras el compromiso.

Y es que el elenco dirigido por el charrúa presentó un equipo mixto con jugadores que no venían siendo titulares y pudo ponerse primero en ventaja tras la anotación de Iván Villalba en su propia puerta, pero en los minutos finales Cecilio Watermann igualaría las cifras.

El ex DT de Peñarol conversó con los diferentes medios acerca del rendimiento de sus pupilos y se mostró contento por lo visto en la cancha.

"Se hizo un buen partido, tuvimos varias chances para hacer goles, aunque ellos también. Tuvimos mano a mano, pudimos cerrar el partido a lo último. Nos faltó hacer los goles. Sería complicado si no pateáramos al arco, pero llegamos, solos, le pegamos para afuera y ahí es un error, ahí debemos mejorar para cerrar los partidos", comenzó diciendo.

Además, agregó que"fue un partido de sacrificio en la altura, que se siente, lo hablamos con los jugadores de ellos y los nuestros. Se hizo un esfuerzo grande. Fue un empate que nos llevamos en base a sacrificio".

Sobre los jugadores que vieron acción este jueves, López afirmó que "quedo conforme con las variantes. Era una prueba importante para ellos y la sacaron bien. Ustedes estaban parados y no sentían la altura, pero los jugadores la sienten. Además el lunes jugamos la revancha. El resultado fue bueno en ese sentido".

Si hay algo que no le gustó fueron las marcas en las faltas y tiros de esquina, donde la U ha tenido problemas en el último tiempo. "Nos hicieron un gol de pelota quieta donde nos cabecearon dos veces, ahí tenemos que mejorar. Le dimos un pase atrás a Campos, son errores gratuitos. Tenemos que pegarle y no meternos dentro del arco. Son pequeñas cosas, donde la situación te lleva a no estar tranquilo", sentenció.