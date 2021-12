Simón Contreras y su posible salida de Universidad de Chile: "Me encantaría seguir acá, pero estoy viendo otras opciones"

La Universidad de Chile se salvó de manera heroica del descenso directo, gracias al gol al último minuto de Junior Fernandes en el compromiso ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional. Luego de ese compromiso, los dirigentes de Azul Azul y Luis Roggiero tomaron cartas sobre el asunto y comenzaron a trabajar en lo que sería la temporada 2022.

Fue ahí que el ecuatoriano decidió realizar una poda masiva de 10 jugadores del plantel, pero esto parece no acabar. Y es que el ex dirigente de Independiente del Valle tiene como objetivo enviar a varios canteranos del club a préstamo, entre los que destacan Simón Contreras.

Contreras está llamado a ser uno de los grandes proyectos de la U y es que el delantero debutó el 2010 bajo el mandato de Hernán Caputto y tuvo varias oportunidades en el once titular, pero tras la llegada de Esteban Valencia y Cristián Romero, el juvenil fue perdiendo protagonismo en el plantel y todo parece indicar que no seguirá en la U.

"Me encantaría seguir acá, pero no depende cien por ciento de mí, así que estoy viendo otras opciones", aseveró Contreras en conversación con Radio Cooperativa.

La poca continuidad de sus canteranos fue uno de los grandes problemas de la U en el Campeonato Nacional. "Lo que encuentro más importante es sumar minutos para desarrollarme como jugador", recalcó el jugador de 19 años.

"Para mí y creo que para todos mis compañeros fue muy duro no poder disfrutar en la cancha, por no ganar y no conseguir resultados. Esto nos hace un poco más fuertes y sacamos algo de la experiencia que vivimos", sentenció.