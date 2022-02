Universidad de Chile debutó con un contundente triunfo por 4-2 sobre Unión La Calera en la primera fecha del Campeonato Nacional 2022, dejando atrás poco a poco la pésima temporada que tuvieron los azules en 2021.

Una de las novedades en el once azul que arrancó frente a los caleranos fue el del joven valor laico; Simón ‘Pitu’ Contreros. El azul, a principio de temporada, incluso pensaba en salir y parecía que tenía que buscar equipo, pero finalmente convenció a Escobar.

“Estamos muy contentos de partir el torneo con una victoria. Es muy importante porque uno está muy ansioso y con muchas expectativas. Aparte fue en una cancha que se hace difícil jugar siempre”, aseguró de entrada en diálogo con Deportes en Agricultura.

El lateral de la U, después, se refirió a lo que fue el 2021 y cómo le dobló la mano al destino: “Fue un tiempo bastante difícil, porque cuando se supo que no iba a ser considerado para el 2022, estuvimos buscando equipos. Hubo varias propuestas formales, yo pensé que estaba fuera”, dijo.

“Desde la U me dijeron que ahora me necesitaban ver y que el entrenador necesitaba probarme. Estaba con mucha incertidumbre y cuando me tocó volver lo hice con todo, porque la U es el club que me gusta”, complementó.

En el cierre, Contreras alabó el trabajo de ‘Sachi’ Escobar: “Se integró muy bien al grupo. Ha ido paso a paso enseñándonos lo que quiere, no llegó a hacer algo que cause tanto ruido. Todavía no nos enseña todo lo que en realidad quiere y en los entrenamientos todo va muy bien y el grupo se ha adaptado bien. Es un buen proyecto”, concluyó.