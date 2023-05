Está claro, los hinchas del Atlético Mineiro ya no lo quieren, pese al respaldo de la dirigencia, en Brasil quieren a Eduardo Vargas lejos, puntualmente, por su escaso aporte en el último tiempo en el ex campeón de Copa Libertadores.

Esta situación que está experimentando Turboman, de inmediato ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile, quienes ven que ex segundo máximo artillero de la Selección Chilena, pueda regresar al Centro Deportivo Azul a sus 33 años.

Raúl Toro, dialogó con Bolavip Chile y tuvo comentarios para esta opción, que no es nada oficial, pero sí llena de entusiasmo a los fanáticos de la U. Toro, trabajó con el Mesías de Renca en Cobreloa, cuando el jugador ya mostraba todas sus cualidades. Contó cómo fue que le avisaron del interés de los azules por Vargas y pese a que era su "protegido", era inevitable frenar su partida, como también, que en Calama compartió mucho con el delantero y con los suyos.

"Yo era el técnico de Cobreloa, un día me llaman los dirigentes a una reunión y me dicen que la U lo quería. Era mi regalón, andaba con él para todos lados. Si hay un club el cual sus hinchas quisieron harto, era a mi y a todas las premiaciones llevaba al Edu y ahí iba con la polola", reveló el ex entrenador de Audax Italiano.

Agregó, que por ser muy cercano a Edu, los compañeros de la época bromeaban con la afinidad que tenía el futbolista con su persona. "Era mi regalón, si a ese hu... lo molestaban y le decían 'ahí llegó tu papá', entonces es una opinión muy parcial", sentenció el entrenador.

Vargas en Cobreloa (Archivo)

Sobre si es bueno o no que regrese al país, específicamente a los laicos, no lo dudó ni un segundo y cree que es lo mejor ene ste instante. "Me encantaría que volviera a la U, porque la gente de la U va a gozar. La mejor campaña en su vida la hizo en Universidad de Chile, ahí hizo los goles más lindos. Si llega, va a ser fantástico para su gente", comentó el estratega.

Pero, ¿Es factible? El ex jugador si bien aclaró que en los estudiantiles hay muchas opciones de atacantes, Edu Vargas tiene un plus y que es que le daría alegría a los fanáticos. "No olvidemos que la U tiene varios delanteros y en el plantel hacen falta otro tipo de jugadores, aunque sería un regalo para la gente de la gente de la U", concluyó Toro.