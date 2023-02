Héctor Tito Awad no se guardó nada y se fue en picada en contra de Mauricio Pellegrino, pese al dramático triunfo de la Universidad de Chile ante Magallanes.

Tito Awad liquida a Mauricio Pellegrino pese al triunfo ante Magallanes: "Mientras esté, no tengo ninguna fe en la U de Chile"

Universidad de Chile tuvo que lidiar con más de alguna complicación para poder derrotar a Magallanes por 2 a 1 en el Estadio La Portada de La Serena, encuentro que tuvo como figura excluyente a Cristian Chorri Palacios, jugador que anotó dos goles.

Si bien el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino obtuvo tres puntos vitales en su afán de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones, los hinchas azules siguen mostraron cierta preocupación por el estilo de juego utilizado por el estratega argentino.

Pellegrino todavía no termina por convencer a los fanáticos del cuadro bullanguero | Foto: Agencia Uno

El reconocido contertulio de los azules en el Show de Goles, Héctor Tito Awad, utilizó su espacio en la transmisión de La Magia Azul para lanzarle duros dardos hacia el DT argentino.

"En el primer tiempo, el equipo se veía bien paradito y no le permitió muchas aproximaciones a Magallanes, dentro de todo que no le podemos pedir mucho más a la U tanto con los jugadores que tiene y con el DT que tiene, yo me quedé satisfecho de los 45 minutos. En el segundo tiempo, empieza a hacer cambios raros", remarcó.

"La U celebra como si hubiera ganado un título, Pellegrino le debería dar un beso en la cabeza al Chorri Palacios, pero como no le gusta no le va a dar el beso. Tengo que agradecerle por hacerme sufrir, sacó a toda la delantera, sacó a los tres jugadores del podio ¿Da para pensar en algo más con este equipo y con este entrenador? Para mí, no." complementó Awad.

Pero ya cuando el partido expiraba, el periodista lanzó una frase que llamó la atención de los forofos azules."Mientras esté Pellegrino, no tengo ninguna fe en la U", remató.