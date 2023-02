Lucas Assadi quiere mostrar su talento en la Universidad de Chile desde el primer minuto. Sin embargo, el volante solo es alternativa para Mauricio Pellegrino y el volante tendrá que esforzarse el doble o el triple para convencer al DT del Romántico Viajero para mostrar todas sus condiciones futbolísticas en el fútbol chileno.

Assadi es uno de los jugadores que ingresa desde la banca en los partidos de la U. Sin embargo, Marcelo Vega y Rodrigo Goldberg, los dos con pasado en el cuadro azul, quieren que Pellegrino logre una fórmula idónea para que el joven demuestre su talento en el once estelar.

"Los jugadores buenos y talentosos tienen que jugar. Para mí, Pellegrino habla de actitud. Y todos corren y siempre vas a encontrar jugadores para eso, pero para jugar como Assadi son muy poquitos. Debería esar jugando. Es un chico que se quedó jugando solo, su familia está en España, es muy centrado en entrenar, me cuesta creer que no tiene esa actitud", dijo el Toby.

En tanto, el Polaco Goldberg siguió con el debate y abrió los fuegos con: "Assadi debería estar y creo que urgente buscarle un puesto en el equipo".

Lucas Assadi tiene que buscar su chance en la U (Agencia Uno)

Goldberg igualmente tuvo solo loas para Assadi y destacó que él está listo para mostrar su juego y que está maduro y consciente sobre el rol de ser futbolista, a pesar de su corta edad.

"Lucas hace mucho rato no lo veo entrenar, pero es un cabro super profesional, muy dedicado. Es muy futbolizado, súper futbolizado, no anda con el PlayStation. Siempre lo vi muy enfocado en el fútbol. Yo creo que sea hasta mejor para él. Primero, él tiene talento y cualidades para ser titular. No es un jugador que le falten tres peldaños para estar. Él, ya está", dijo Goldberg.

Ahora, a lo Mario Salas, Goldberg también cree que Lucas Assadi puede tomar esta suplencia como una oportunidad de mejora en su carrera y, además, le tiró un mensaje a Pellegrino, ya que puede descomprimir el ambiente si es que lo alinea como titular por el nivel mostrado por la U.

"Probablemente deba esforzarse aún más para jugar y donde será es un tema de Pellegrino. Creo que él tiene eso. Con el equipo ganando y jugando bien el equipo será mucho más fácil que se note su aporte. No tiene que cargar con esa mochila de que me debo echar el equipo al hombre. En qué más ayudo, que quieren que haga", añadió el Polaco.