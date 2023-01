La primera fecha del Campeonato Nacional tuvo como uno de sus principales temas el estadio de la cancha del estadio Santa Laura, donde jugaron Unión Española y Universidad de Chile como locales.

En ese sentido, luego de los trabajos para un nuevo sistema de riego en el reducto de Plaza Chacabuco, los tiempos de mejora se fueron corriendo, lo que pilló el inicio del torneo con un estadio no en las mejores condiciones.

Algo que en Unión Española aceptan y asumen, dejando en claro que han hecho todo lo posible por tener su casa en el estado más óptimo.

"Acá no solamente hemos acogido el pronóstico de nuestro equipo interno y asesor que nos acompaña, también otras empresas especializadas en este ámbito y todos hablan de dos a tres semanas como plazo para que el cambio sea visible y bastante perceptible por los jugadores", comentó Cristián Rodríguez, gerente de Unión Española, en conversación con Pauta de Juego.

El nuevo sistema que fue instalado en la cancha.

"Todos los días la cancha mejora, me encantaría que vinieran a ver la cancha. Han aparecido tantos agrónomos hablando cosas que ellos no entienden, pero no hemos recibido solicitud de medios para revisar la cancha o especialistas o gente que nos asesoran den las explicaciones", comenta el directivo hispano.

Por lo mismo, no se explica la invasión con drones que han tenido para captar imágenes aéreas del Santa Laura, sin saber el gran trabajo que se ha realizado en la remodelación del sistema de regadío, algo que no existió en 100 años.

"La cancha no está óptima, pero en la evaluación de los partidos también participan los otros equipos que juegan, Estadio Seguro, los árbitros, pero para todos no está en condiciones óptimas, pero sí para le juego. Hacemos los ajustes necesarios, pero la Unión no obliga a nadie a jugar en la cancha", precisó.

Unión Española asegura que cumple con los equipos que han arrendado el Santa Laura.

Algo que, además, ha hecho que tengan que tomar drásticas medidas con el uso del estadio, luego de llegar a un acuerdo con la U y la UC, donde han optado por no recibir eventos musicales, para cuidar la cancha.

"Un análisis muy largo el que finalmente terminó en acceder solicitudes de ambos equipos. Unión no tocó la puerta de otro equipo para arrendar Santa Laura. Lo de Los Bunkers es pertinente, el acuerdo se cerró hace más de un año, no pensando que este año estaríamos con saturación de partidos. Para acceder a la solicitudes de la U y UC está la respuesta de agrónomos que Santa Laura, con estas mejores estructurales, que parten del segundo semestre, tras el rugby, con todo el proceso de colación de riego automático, deberían asegurar sostenibilidad del terreno para los tres equipos con toda la programación", finaliza.