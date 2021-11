Tras la nueva derrota ante Ñublense, los ex jugadores de la U salieron al paso por el mal momento que vive el club y la mala administración de Azul Azul durante los últimos años.

Cristián Traverso no le perdona el mal momento de la U a los dirigentes de Azul Azul: "No son dignos de representar al club ni a la gente"

La Universidad de Chile está pasando un mal momento en el Campeonato Nacional. Una seguidilla de malos resultados los tienen en la parte baja de la tabla de posiciones y con posibilidades de disputar el partido por la promoción o descender directamente.

Los hinchas y ex jugadores no perdonan la labor que viene realizando Azul Azul desde hace varios años y más con la llegada de Tactical Sports al mando del conjunto estudiantil. Uno de los grandes problemas es que los dirigentes azules no han salido a dar la cara y enviar un mensaje de apoyo a los jugadores en esta crisis que afecta al cuadro que actualmente está al mando Cristián Romero.

Esto es lo que salió a criticar el ex volante central Cristián Traverso, el cual disputó 77 partidos con la camiseta del Romántico Viajero y anotó 4 goles. Actualmente, el ex futbolista se desempeña como panelista el Programa de Fútbol Superfútbol por La Señal de TyC Sports y en su cuenta de Instagram dio a conocer todo su enojo.

"(2037) Hasta ese año entregaron a la U, los mismos que hoy tienen algún que otro 'representante' del hincha en el directorio de Azul Azul, están guardados, los mismos que quebraron la Corfuch, los mismos que no son siquiera capaz de organizarse porque no asisten a la Asamblea para ver qué es lo que está pasando con la concesionaria", comenzó diciendo Traverso.

"¿Desde cuándo se permite que empresas fantasmas de paraísos fiscales sean dueños de la U? ¿no hay nadie que controle eso? o ¿para que están en el Directorio? No creo que sean dignos representantes del club ni de la gente. Porque la gente se deja las lucas yendo a alentar a todos", puntualizó.

"¿Hasta cuándo van a permitir que esto siga así? ¿es hasta el descenso que no van a parar? Los seguiremos de cerca, al menos para decir las cosas como son, porque no tenemos compromiso con los dueños y somos bastantes. Grande la U y su gente"lados, mientras que los señores dueños vaya uno a saber dónde están"