Universidad de Chile cayó por la cuenta mínima ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. Una nueva derrota que suma el elenco bullanguero, quienes acumulan un registro de siete partidos consecutivos perdiendo en el Campeonato Nacional, y por el cual lo tiene peleando en la parte baja del torneo.

Marcelo Cañete se tomó el tiempo para salir a dialogar en este mal momento deportivo que tiene la Universidad de Chile. El centrocampista se refirió al polémico penal que no fue sancionado a favor el cuadro bullanguero.

“(Bascuñán) Nos decía que no fue penal, que no hubo contacto, después revisamos y fue claro penal. Son cosas que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo contra todo esto. Obviamente que somos los principales responsables de esta situación, nos hacemos cargo, vamos a luchar hasta el final, pero no hay que dejar pasar estos detalles que te pueden cambiar el partido”.

Pero eso no fue todo, debido a que también habló del complicado momento actual de la U. “Obviamente, estamos en una situación donde se hace difícil todo, pero hay ciertos detalles que no podemos dejar pasar como el penal que no nos cobraron. No es llorar, es darse cuenta de que si fuese al revés ese penal no se hubiesen cobrado, de ahí empieza a cambiar la cosa”.

SE SORPRENDIÓ CON EL CAMBIO Y EL CUAL LO MOLESTÓ

El centrocampista fue reemplazado en el segundo tiempo, donde el futbolista se vio bastante molesto por la modificación y que fue captado por las cámaras de TNT Sports, donde aprovechó la instancia tras el partido, de explicar su molestia.

“Me sorprendió, porque si bien las últimas pelotas que había agarrado, no me había salido, creí que no estaba haciendo un mal partido, me sentía bien físicamente para seguir intentando. Son decisiones que al jugador no le gusta salir. En su momento me enojé, me calenté, pero siempre fui respetuoso. El que entra va a querer lo mejor también”.

DIFERENCIAS DE JUEGO EN LA U Y COBRESAL

Cañete también fue consultado por los cambios en el estilo juego que se le ha visto en el presente con Universidad de Chile, y comparando su extraordinario nivel en Cobresal, el cual recae mucho en las pasada de los laterales y punteros que tenía en el cuadro minero.

“Sí, bueno para un asistidor ese tipo de jugadores son fundamentales y lo he sentido, me ha costado. No puedo jugar solamente pensando en eso, sé que tengo grandes compañeros alrededor y tengo que saber aprovecharlos, pero también siendo autocrítico que mi nivel no fue el mismo que en el torneo pasado”.

Además, agregó que “Uno tiene que saber leer ese tipo de situaciones, sé que acá vienen a buscar más al pie, pero hay que tratar de buscar los espacios. Obviamente que en esta situación todo hace todo cuesta arriba, no se encuentran los espacios y la tensión no te deja pensar claramente, pero son momentos hay que salir, hacerse fuertes mentalmente, como jugador hay que tener esa jerarquía, ese carácter y ser atrevido en los momentos necesarios para sacar buenos resultados”.