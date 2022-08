Waldo Ponce, ex jugador de Universidad de Chile, sigue sin encontrar explicaciones por la derrota azul en el Superclásico y aconseja a Diego López de cara al futuro en el Campeonato Nacional.

Universidad de Chile deberá rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el trascendental encuentro ante Unión Española, todo tras su dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno.

Uno de los que sabe lo que es defender la camiseta del Romántico Viajero es Waldo Ponce, quien analizó en conversación con ADN Deportes una nueva derrota azul en el partido más importante del año.

“Un poco de frustración, rabia y pena por no conseguir el resultado que se esperaba. El primer tiempo fue parejo, pero lamentablemente después no se pudo. Hay que darle mérito al rival, Colo Colo tiene un equipo creado para jugar Copa Libertadores, con dos jugadores por puesto, y se acomodó mucho mejor en el segundo tiempo”, comenzó diciendo el ex seleccionado nacional.

Añadiendo que “a uno le da un poco de rabia ver errores de concepto y funcionamiento, cosas que uno tiene que tener incorporado, uno se enoja con eso. Eso no significa que no entren con la voluntad de ganar. Hay varios jugadores que no han tenido la capacidad de jugar en un equipo grande, en nuestra época era impensado que llegaran ciertos jugadores“.

Seis jugadores de casa fueron titulares ante Colo Colo en Talca | Foto: Agencia Uno

Luego, Ponce se tomó un momento para ver el tema defensivo y el error en el tercer gol del Cacique. “Es un error de marca, cuando tomas mano a mano es responsabilidad de quien marca y eso fue error de Junior (Fernandes). Cuando no se marca zonal, uno asume la responsabilidad de marcar a tu jugador, independiente de si en el rival te hacen cortina”, complementó.

“No hay que desconocer la situación en que está el equipo, pero ya no es coincidencia. Van cuatro años peleando el descenso y eso te dice algo. Se han intentado tantas cosas, se han tomado tantas decisiones, pero prefiero que esto lo saquen adelante jugadores de casa, que sienten lo que significa la camiseta. Si desciende el club, a ellos sí les va a doler. Prefiero darle confianza a esos jugadores, aunque cometan errores, pero sí van a sentir lo que significa jugar en la U”, cerró Ponce.