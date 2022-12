El mercado de pases del fútbol chileno se está moviendo y se han asentuado las negociaciones en todos los equipos, más precisamente en Universidad de Chile, club que este miércoles hizo oficial la llegada de Matías Zaldivia para la temporada 2023.

Esta noticia ha generado controversia entre los hinchas azules en las diversas redes sociales, donde han hecho sentir su malestar por su pasado en Colo Colo.

El ex futbolista de Waldo Ponce, panelista de Futuro Fútbol Club, tomó la voz de mando y dio su punto de vista acerca de la llegada del jugador de 31 años al Centro Deportivo Azul.

Zaldivia ya posó con la camiseta del Romántico Viajero | Foto: Universidad de Chile

"Claramente es difícil. Primero, para un futbolista tomar decisiones de esa manera de poder cambiarse de archirrival de un equipo a otro es complejo. Ahora lo llevo a que él tiene la experiencia suficiente para aguantar lo que significa esto, porque después de jugar está la gente que de los dos lados te va a pifear", partió diciendo el ex seleccionado nacional.

"A nivel personal, yo siento que de repente me hubiera gustado más que la U hubiera tomado la decisión de apostar en un jugador de proyección más que de experiencia ¿Por qué? Porque la U en este caso no tiene la posibilidad de jugar copas internacionales, cosa que para eso necesitas jugadores de experiencia", agregó.

"Ahora se toman muchas decisiones sin contemplar lo que dice la gente, ahora los hinchas tienen la necesidad de opinar y hay que tenerlos en cuenta porque los clubes se solventan en base a los hinchas, más la U. Eso es un tema a considerar", complementó el ex Zaragoza de España.

Por último, destacó varias cualidades del ex Arsenal de Sarandí. "Ojalá Matías me tape la boca y la rompa. Yo creo que la calidad de jugador no está en duda porque no es fácil jugar en Colo Colo y él ya tiene la experiencia y sabe manejar la presión... Matías va a ser un tipo profesional, va a ser un tipo que va a entrenar bien, va a querer jugar y cuando juegue va a querer hacerlo bien. Esperar que le vaya bien y pueda demostrar la calidad de jugador que es", cerró.