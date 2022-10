Waldo Ponce no olvida su amor por Universidad de Chile: "Yo si hubiese jugado en un equipo más chico y me dicen que me quiere la U, arreglo la maleta al tiro"

En más de alguna ocasión Waldo Ponce ha declarado su amor eterno por Universidad de Chile, situación que ha sido aplaudida por los hinchas del Romántico Viajero, los cuales cada vez que ven al ex defensor central por las calles de cualquier ciudad de Chile lo saludan y le piden fotografías y autográfos.

Y es que el ex zaguero de la U dejó una huella imborrable en el elenco universitario y se transformó en un estandarte de los azules durante la década de los 2000.

En esta oportunidad, el nacido en Los Andes fue invitado al programa La Magia Azul, donde habló sobre las diferencias que existen con el fútbol de antaño con el actual.

"La regla del Sub 20 metían a lo que tenían y no a los que se ganaban por sus condiciones", afirmó el ex VfL Wolfsburgo de Alemania.

Ponce le declara su amor eterno a la U | Foto: Archivo

"Son otras generaciones. Yo cuando era juvenil yo quería ser capitán de la U, no quería tener un auto bonito o no me preocupaba del teléfono, ni del pelo, yo quería ser capitán de la U y después eso me iba a dar la posibilidad de llegar a la Selección Chilena e irme al extranjero", agregó.

Por último, Ponce indicó que "yo si hubiese jugado en un equipo más chico y me dicen que me quiere la U, arreglo la maleta al tiro", cerró.