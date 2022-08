Waldo Ponce reveló que se "me emocionó hablándoles" a los jugadores de Universidad de Chile en su visita al Centro Deportivo Azul.

Waldo Ponce recuerda la emocionante invitación al CDA y anticipa el Clásico Universitario ante la UC: "Tiene un plantel numeroso y grandes nombres, pero no se ha reflejado en el juego"

Universidad de Chile comienza a enfocarse en lo que será una nueva versión del Clásico Universitario ante Universidad Católica por la vigésima tercera fecha del Campeonato Nacional, donde los azules quieren dejar atrás los malos resultados y salir del fondo de la tabla de posiciones.

Waldo Ponce, ex futbolista del Romántico Viajero, fue invitado hace algunas semanas para compartir con los jugadores en el CDA y fue en Radio Futuro que el ex seleccionado contó una anécdota de esta charla.

"Los juveniles yo creo que me escucharon. Yo hasta me emocioné hablando, les hablé de corazón, de verdad, como tiene que ser", comenzó diciendo.

Sobre cómo llegan ambos clubes al Clásico Universitario, Ponce recalcó que "yo siento que ha habido una mejora, no a lo mejor tan circunstancial o de tanto nivel pero todos los factores influyen a la hora de llegar a un clásico. De repente no se mira mucho lo que pasa y lo que ha pasado, concuerdo que la UC tiene un plantel numeroso y grandes nombres, pero no se ha reflejado en el juego durante este año, le ha acostado acomodarse"

Ponce sabe lo que es vestir la camiseta de la U y de la UC | Foto: Agencia Uno

"Es motivante lo que viene porque vienen tres clásicos ¿A quién no le gusta jugar un clásico? Con todo lo que significa, con todo lo que hay detrás como la presión, de donde estamos, pero son clásicos que hay que jugar, partidos importantes. Yo creo que los jugadores deben estar motivados", concluyó.

Recordar que el partido entre los azules y los de la Franja Cruzada se disputará en el Estadio Nacional este sábado 27 de agosto a las 15:00 horas.