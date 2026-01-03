Francisco Meneghini no quiere dejar ningún detalle al azar. Tras un fin de semana dedicado exclusivamente a observar a la “patrulla juvenil” de la U, el técnico argentino ya tiene todo listo para recibir al plantel de honor. Según información de La Magia Azul, Paqui ompió con la tradición de los últimos años y estableció un régimen de trabajo que exigirá el máximo desde el primer minuto.

Este lunes 5 de enero de 2026 habrá un detalle, algo que cambiará respecto a los años anteriores, no habrá chequeos médicos fuera del Centro Deportivo Azul.

Adiós a la Clínica MEDS: Todo se centraliza en La Cisterna

A diferencia de temporadas anteriores, donde los jugadores iniciaban con chequeos externos, Meneghini ordenó que todos se presenten a las 07:00 AM en el Centro Deportivo Azul. El objetivo es ganar tiempo y que el cuerpo médico del club, junto al preparador físico Gonzalo Fellay, tomen el control total de las métricas físicas de inmediato. Entre las 08:00 y las 10:00 horas, el plantel pasará por el “puntero láser” para determinar quién volvió con algún kilo de más tras las fiestas.

Comienza la era de Paqui Meneghini en Universidad de Chile.

El Día 1 de la era Paqui Meneghini

A las 10:00 en punto, se vivirá el momento más esperado: la primera charla técnica de Meneghini. Con la presencia de la dirigencia, el DT rayará la cancha y presentará su proyecto deportivo frente a referentes como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y el recién llegado Eduardo Vargas. Inmediatamente después, el balón rodará en la cancha principal del CDA para el primer entrenamiento oficial, que se extenderá hasta el mediodía.

Camino a Concepción

Este régimen de “mano dura” y mediciones constantes se mantendrá durante toda la semana. El plan de Meneghini incluye: