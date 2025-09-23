Chile se prepara para recibir el Mundial Sub 20 2025, un torneo que pondrá al país y a los jóvenes talentos de todos los continentes en el centro de la atención internacional.

El Centro Deportivo Azul (CDA) ha sido seleccionado como uno de los puntos de entrenamiento más importantes del torneo, gracias a su infraestructura de primer nivel y canchas de césped impecables.

Varias selecciones, conscientes de la calidad de las instalaciones de Universidad de Chile y del entorno adecuado para prepararse, decidieron fijar allí su cuartel de entrenamiento, asegurando que los jugadores puedan entrenar con comodidad y profesionalismo antes de cada encuentro.

Las selecciones que eligen el CDA como su búnker

Según pudo conocer Bolavip Chile, el complejo deportivo ubicado en Avenida El Parrón 0939, La Cisterna, recibirá a seis selecciones participantes del Mundial Sub 20 2025, quienes utilizarán sus instalaciones.

¿Cuáles serán dichas naciones? Brasil, España, México, Egipto, Nueva Zelanda, Cuba.

La U se prepara para ser protagonista en el Mundial Sub-20 | FOTO: Universidad de Chile

¿Cuál será la primera selección en entrenar allí? Los africanos y los oceánicos tienen reservado el complejo azul para este miércoles 24 de septiembre, marcando el inicio de la actividad oficial en el recinto.

De esta manera, el CDA se convierte en uno de los epicentros del Mundial Sub 20 2025, al recibir a algunos de los equipos más destacados y prometedores del torneo, consolidando su reputación como uno de los mejores complejos de entrenamiento del país.

¿Cuándo comienza y termina el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Chile?

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 arranca el sábado 27 de septiembre y finaliza el domingo 19 de octubre de 2025.