Universidad de Chile trabaja a toda máquina en el mercado de fichajes. La directiva estudiantil quiere cumplir los deseos de Francisco Meneghini, por lo que posó su atención sobre un viejo conocido del entrenador argentino.
¿De quién se trata? Jorge “Coke” Hevia reveló su nombre en los micrófonos de Radio Pauta. Fue una de las principales figuras de O’Higgins de Rancagua en la última temporada.
Ese es el caso de Maximiliano Romero, que concluyó su etapa en el elenco celeste. Asoma como una nueva carta para la ofensiva universitaria, que aún no cuenta con incorporaciones.
“Lo de Maxi Romero comenzó a tomar onda. Yo te digo: no quiero equivocarme, porque uno dijo acá (Nicolás) Blandi la rompe, pero yo creo que Maxi Romero es un buen nombre“, señaló.
En dicha línea, el comunicador destacó tal posibilidad, valorando el nivel del atacante trasandino. “Es otro tipo de jugador, Maxi Romero tiene 26 años. Yo me puedo jugar acá que le saco plata”, agregó.
El mercado de fichajes de Universidad de Chile
A su vez, la voz radial entregó pormenores del libro de pases azul. Según dejó a entrever, la cúpula institucional tiene negociaciones con otros dos futbolistas: puede haber novedades pronto.
“Y lo de Lucas Romero, se están haciendo medios los giles y yo la información es que avanza también. Lo de Eduardo Vargas lo demoran, porque quieren al delantero fijo”, cerró.
En resumen:
- Vigencia y Proyección: Con 26 años, Jorge “Coke” Hevia destaca que es un jugador con potencial de reventa: “Yo me puedo jugar acá que le saco plata”, señaló el comunicador en Radio Pauta.
- Conexión con el DT: Romero fue fundamental en la campaña 2025 del “Capo de Provincia”, logrando una sintonía táctica con Meneghini que la U busca replicar en el CDA.
- Situación Contractual: El atacante pertenece a los registros de Argentinos Juniors, por lo que la U deberá negociar un nuevo préstamo o la compra de su pase para concretar el arribo.