Universidad de Chile trabaja a toda máquina en el mercado de fichajes. La directiva estudiantil quiere cumplir los deseos de Francisco Meneghini, por lo que posó su atención sobre un viejo conocido del entrenador argentino.

¿De quién se trata? Jorge “Coke” Hevia reveló su nombre en los micrófonos de Radio Pauta. Fue una de las principales figuras de O’Higgins de Rancagua en la última temporada.

Ese es el caso de Maximiliano Romero, que concluyó su etapa en el elenco celeste. Asoma como una nueva carta para la ofensiva universitaria, que aún no cuenta con incorporaciones.

“Lo de Maxi Romero comenzó a tomar onda. Yo te digo: no quiero equivocarme, porque uno dijo acá (Nicolás) Blandi la rompe, pero yo creo que Maxi Romero es un buen nombre“, señaló.

En dicha línea, el comunicador destacó tal posibilidad, valorando el nivel del atacante trasandino. “Es otro tipo de jugador, Maxi Romero tiene 26 años. Yo me puedo jugar acá que le saco plata”, agregó.

Maximiliano Romero asoma en la órbita de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El mercado de fichajes de Universidad de Chile

A su vez, la voz radial entregó pormenores del libro de pases azul. Según dejó a entrever, la cúpula institucional tiene negociaciones con otros dos futbolistas: puede haber novedades pronto.

“Y lo de Lucas Romero, se están haciendo medios los giles y yo la información es que avanza también. Lo de Eduardo Vargas lo demoran, porque quieren al delantero fijo”, cerró.

