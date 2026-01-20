Universidad de Chile se prepara para sus próximos desafíos de la mano de Francisco Meneghini. El entrenador argentino tendrá la dura misión de mantener en lo más alto al cuadro estudiantil.

Y, para ello, no escatimará en realizar potentes cambios en el equipo titular. Ejemplo de ello es el caso de Israel Poblete: advierten que cedió terreno en el once inicial.

Al menos, así lo explicó Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta. El periodista reveló mayores detalles de cómo se estructurará el mediocampo de los universitarios.

“El primer damnificado es Israel Poblete, porque en el medio van a jugar Lucas Romero con Charles Aránguiz”, señaló el comunicador.

Es que tal como consignó la voz radial, Lucas Romero asoma como una pieza de confianza para el cuerpo técnico entrante. Su estatura y polifuncionalidad le entregan un plus al plantel.

Israel Poblete perdió espacio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Israel Poblete en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 43 compromisos vistiendo la camiseta azul. En ellos, registró tres goles y una asistencia.

Cabe destacar que Israel Poblete tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2028. Por el momento, el oriundo de Maipú no cambiará de rumbo en el libro de pases.

En resumen: