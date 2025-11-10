Universidad de Chile tuvo un duro encuentro dentro de la Liga de Primera, en la que en un apretado compromiso los ‘Azules’ se impusieron por 4-3 ante Deportes Limache en el Estadio Santa Laura y sigue soñando con poder decir presente en la Copa Libertadores.

Después de lo que fue este triunfo, el periodista nacional, Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura y a pesar de la victoria, hizo un duro cuestionamiento a lo que ha sido la actuación de la zona defensiva, la que no se ha visto muy firme.

“Estas situaciones defensivas a la U le costaron el año, las desconcentraciones de la U, porque mucho se habla del ataque y la generación de juego, pero a la U le costó el año los errores defensivos, miren lo que pasó en la Copa Sudamericana, donde la U se quedó afuera”, parte señalando Caamaño.

Caamaño y su crítica a Álvarez | Foto: Photosport

Caamaño y sus reparos a Álvarez

Además, el comunicador manifestó su descontento con el entrenador azul por su decisión de ubicar al volante Israel Poblete en una línea de tres en la zona defensiva, la que consideró que no fue acertada, ya que lo saca de su puesto en donde mejor rinde.

“Estos enredos de Álvarez, yo entiendo los técnicos les gusta demostrar que saben, pero esto de poner a Poblete de tercer central, sacándolo de su zona de mayor influencia… bastó que Poblete jugará de volante central para que la U le pasara por arriba a Limache”, declaró.

Finalizando, Caamaño dejó un importante mensaje sobre Marcelo Díaz, en la que deja en claro que hay partidos en los que el ‘Carepato’ puede ser titular y en otros no, debido a lo que son los distintos esquemas que plantean los equipos rivales, en la que en algunos el 21 azul no se ve muy cómodo.

“En la recuperación, en la energía, en el juego, está bien que a Marcelo Díaz hay que hacerle algún espacio de vez en cuando, pero uno sabe que está para jugar ciertos pasajes. En el primer tiempo, la recuperación de Marcelo Díaz fue nula y ya tampoco podía dar pases, porque estaba en una zona congestionada”, cerró.