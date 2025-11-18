Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O’Higgins por la Liga de Primera 2025. El cuadro estudiantil tendrá que visitar al conjunto celeste con una misión: seguir soñando con certámenes internacionales.

Específicamente, con un cupo a la Copa Libertadores. Hasta el cierre de la temporada, ese será el desafío del plantel azul, aunque sea complejo: los rancagüinos y Universidad Católica lo están despojando de tal sueño.

Ante ello, Israel Poblete advirtió a ambos clubes, que compiten directamente con los laicos por un boleto a la competencia más prestigiosa de Sudamérica. Ese es el objetivo hasta el último día del año.

“Estamos trabajando de muy buena forma para este partido que es trascendental en la tabla“, comenzó señalando el volante de Universidad de Chile desde el Centro Deportivo Azul.

En dicha línea, agregó: “Enfrentamos a un gran equipo, así que vamos a hacer todo lo posible para ganar ese partido, escalar en la tabla y meternos en la clasificación a Copa Libertadores“.

Israel Poblete tiene clara la misión de Universidad de Chile: clasificar a Copa Libertadores. (Imagen: Photosport)

¿Un retroceso para Universidad de Chile?

A su vez, consultado sobre si sería un fracaso solo ingresar a Copa Sudamericana, el mediocampista fue tajante: ello se verá al concluir la campaña. En este instante hay optimismo y fe.

“Se tiene que ver terminando la temporada. Ahora pensamos en estar lo más arriba posible y a fin de año se sacarán esas conclusiones. Por el momento, nos enfocamos en ganar, escalar en la tabla y terminar lo más alto posible“, cerró.

Cabe destacar que la UC está segunda (51 pts.), clasificando directamente a Copa Libertadores; O’Higgins (50 pts.) está tercero, accediendo a fases previas; mientras que la U está cuarta, ingresando a Copa Sudamericana (48 pts.).

