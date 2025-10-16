La Universidad de Chile empieza a dar vuelta la página del triunfo ante Palestino por la Liga de Primera y ya se prepara para un duelo crucial: la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

Tras una campaña destacada en el torneo continental, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez buscará sacar ventaja en el partido de ida para acercarse a la final y mantener vivas sus aspiraciones internacionales. Cada decisión táctica y cada jugador titular serán fundamentales para conseguir un buen resultado en el Estadio Nacional.

El mediocampo, la clave ante Lanús

En este contexto, el mediocampo de la U se convierte en un sector estratégico. La capacidad de recuperación, presión y ritmo será clave para controlar el juego y limitar el avance del Granate, un equipo experimentado y peligroso en la Sudamericana.

Por eso, el rol de ciertos jugadores ha cobrado especial relevancia de cara al primer duelo de la serie. Entre ellos, Israel Poblete, que ya se recuperó de su lesión y apunta a estar al 100% para la llave ante el cuadro trasandino.

A raíz de esto, el periodista Manuel de Tezanos, en el programa Balong Radio, no dudó al analizar el rol del volante para la semifinal de ida: “Israel Poblete de verdad es muy importante para el partido ante Lanús”, manifestó de entrada.

Israel Poblete volvería a la titularidad ante Lanús | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Es único (…). El complemento de Charles Aránguiz, el único que está con ritmo, fuerte para poder ir a marcar diferencia en la presión porque es más rápido y más intenso es Poblete. Ni Bigote ni Marcelo Díaz están a ese nivel, Altamirano podrá hacerlo, pero no es su especialidad”, sentenció.

Universidad de Chile vs. Lanús: día y hora

El jueves 23 de octubre a las 19:00 horas, Universidad de Chile recibirá en un vacío Estadio Nacional la visita de Lanús, compromiso válido por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.