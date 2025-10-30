Universidad de Chile hoy disputa un duelo trascendental dentro de las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que el ‘Romántico Viajero’ jugará el partido de vuelta de esta llave ante Lanús, en donde busca la clasificación a la final del torneo.

Previo a este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que será este partido, en la que ve un buen panorama con el conjunto ‘Laico’ a lo que fue el partido de ida en el Nacional.

“La U va a tener espacios para atacar, me imagino en el partido el gol que hizo Assadi a Independiente, que desciende, encuentra el pase con Hormazábal, después habilita Di Yorio y después el gol, con ese espacio para poder jugar, no imagino un Lanús tan metido atrás como jugó acá”, parte señalando Jara.

A pesar de la ausencia de Assadi, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja siente que el equipo de Gustavo Álvarez tiene nombres para poder tener un buen desempeño y lograr dar el gran golpe como visitante de quedarse con el boleto a la final.

Jara confía en la U ante Lanús | Foto: Photosport

“Di Yorio y Nico Guerra ya jugaron juntos contra Estudiantes de La Plata, el mediocampo fue Poblete, Díaz y Aránguiz, Sepúlveda y Nico Ramírez atrás. Es importante lo que pierde la U sin Assadi, es el mejor jugador del segundo semestre, pero tiene de donde tomarse también, Nico Guerra está bien y está Charles”, declara.

Jara y el jugador clave de la U ante Lanús

Concluyendo, Jara habla de la gran importancia que tendrá Israel Poblete dentro del equipo para este partido, en la que sabe que es un jugador trascendental para la formación, ya que generá el equilibrio necesario que requiere el esquema del DT azul.

“Va ser muy importante Poblete, para mí es lo que sostiene que juegue Assadi y Altamirano, sin Poblete no se entiende, tiene que sostenerlo un jugador como Poblete, que es bueno en la marca”, cerró.