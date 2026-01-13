Universidad de Chile no cesa su búsqueda en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil desea incorporar más figuras y así satisfacer lo requerido por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini.

En dicha línea, se reveló que el DT tiene en mente reforzar el mediocampo laico con un viejo conocido. Lo tuvo en O’Higgins de Rancagua y anhela contar con él en La Cisterna.

Según información de La Magia Azul, ese es el caso de Matías Lugo. El argentino concluyó su etapa en el elenco celeste y debió cruzar la cordillera para retornar al equipo dueño de su pase.

“Quiere a un viejo conocido en el plantel azul. El entrenador sigue insistiendo por el también volante central Matías Lugo, de gran temporada 2025 en el Capo de Provincia”, comenzó señalando el sitio.

En dicha línea, sobre el futbolista perteneciente a Argentinos Juniors, agregó: “Y claro, pareciera ser exagerado traer dos jugadores en el mismo puesto, pero el DT lo querría en sus filas“.

Matías Lugo estaría en la mira de Francisco Meneghini para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Matías Lugo: en la mira de Universidad de Chile

Durante la última temporada, el mediocampista en cuestión disputó una totalidad de 29 compromisos en el cuadro rancagüino. En tales enfrentamientos, anotó un gol y no registró asistencias.

Cabe destacar que su contrato con Argentinos Juniors rige hasta el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, Universidad de Chile tendrá que tener ello en cuenta si quiere ir por sus servicios.

En resumen: