El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue robándose la atención de cara a la temporada 2026, con varios clubes de Primera División atentos a posibles movimientos que pueden marcar diferencias en la planificación de sus planteles.

En ese escenario, O’Higgins de Rancagua trabaja con cautela para mantener la base del equipo que terminó quedando en el tercer puesto en el último campeonato y clasificando a la Copa Libertadores, aunque sabe que algunos nombres han despertado interés desde otros clubes del medio nacional.

Uno de ellos es Matías Lugo, futbolista que su pase pertenece a Argentinos Juniors y tuvo una destacada temporada anterior y cuyo futuro volvió a instalarse en la conversación luego de que surgiera el interés de Universidad de Chile, club donde el técnico Francisco “Paqui” Meneghini lo tendría en consideración como una alternativa para potenciar su plantel.

Lugo fue una de las grandes figuras del Capo de Provincia en la última temporada | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Lucas Bovaglio aclara la situación de Matías Lugo

Es por esto que Lucas Bovaglio, entrenador del Capo de Provincia, salió en conferencia de prensa a aclarar el escenario del volante trasandino, descartando por ahora que su salida esté definida.

“No, no está confirmada la salida de Matías Lugo”, lanzó el estratega del cuadro celeste.

Además, el propio DT reconoce que la situación de Lugo será evaluada en los próximos días y que existe un plan alternativo en caso de que no continúe en el club. “Veremos en los próximos días cómo sigue su situación y, en caso de que no continúe, tenemos que evaluar una opción B para reemplazarlo y traer un jugador en su puesto”, agregó.

Mientras tanto, en el Romántico Viajero siguen atentos a cualquier definición. Paqui Meneghini, quien conoce bien el perfil del jugador, vería con buenos ojos su arribo al Romántico Viajero, lo que mantiene abierta una historia que aún está lejos de cerrarse.

En síntesis

En O’Higgins aclararon que la salida de Matías Lugo no está confirmada, aunque reconocen que su situación será evaluada en los próximos días.