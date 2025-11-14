Universidad de Chile y Universidad Católica se encuentran en una etapa definitiva dentro del mercado de pases, en la que ambos equipos están en la lucha por el cupo a Chile 2, pensando en lo que es su objetivo de decir presente en la Copa Libertadores 2026.

A pesar de que la temporada actual aún no concluye, ambos equipos ya empiezan a proyectar lo que será el 2026, por lo que ya analizan diversos nombres para poder fichar en el próximo mercado de pases.

Sobre esto,en las últimas horas se ha dado a conocer una importante noticia y que vincula a ambos equipos, en la que tanto ‘Azules’ como ‘Cruzados’ habrían puesto los ojos en una misma figura de O’Higgins de Rancagua.

La U y la UC ponen los ojos en Lugo

Lugo en la mira de la U y la UC | Foto: Photosport

Hace unos instantes el periodista de Radio Rancagua, Nicolás Cortés informó en su cuenta de ‘X’ que la Universidad de Chile y Universidad Católica están interesados en el volante de O’Higgins de Rancagua, Matías Lugo.

“Matías Lugo empieza a aparecer en el horizonte de Universidad Católica y Universidad de Chile. El jugador está en Rancagua a préstamo hasta fin de año y su pase pertenece a Argentinos Jrs, pero O’Higgins mantiene la primera opción de compra. En Argentina esperan que esto se concrete”, informó.

El gran rendimiento del volante argentino ya tiene la atención de dos importantes equipos del fútbol chileno, pero su futuro en nuestro país depende de O’Higgins, quien tiene la primera opción ante una eventual compra de su pase.

Las próximas semanas podrían ser cruciales para poder ver que será del futuro del mediocampista de 24 años, quien en esta temporada ha disputado 27 partidos y ha anotado un gol.

