Universidad de Chile sigue afinando su preparación para la temporada 2026 y, en ese camino, el desafío más atractivo que asoma en el horizonte es su participación en la tradicional “Noche Crema” de Universitario de Deportes, en Lima.

El amistoso internacional ante el cuadro peruano genera alta expectación entre los hinchas azules, pues marcará el debut de Francisco Paqui Meneghini en la banca de la U y será el único encuentro oficial de los azules antes del inicio de la Liga de Primera 2026.

En paralelo, otro de los grandes temas que inquieta a los fanáticos del Romántico Viajero tiene que ver con la transmisión del compromiso. ¿Se podrá ver en vivo por TV abierta en Chile?

¿Qué canal podría transmitir la Noche Crema entre U. de Chile y Universitario?

Fue el relator Patricio Barrera, más conocido como El Grillo del Gol, quien en el programa Los Tenores de ADN Deportes entregó nueva información sobre la televisación del partido.

“Hay un canal que está ahí en el tira y afloja, antigua tres rayitas. Ese está en el tira y afloja para transmitir el partido”, lanzó Barrera.

¿A qué canal se refiere El Grillo del Gol? A Mega. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de la señal.

Paqui Meneghini y sus pupilos ya viajaron a Lima para medirse ante Universitario | FOTO: Universidad de Chile

Sin duda, esta sería una gran noticia para los simpatizantes bullangueros que esperan seguir cada detalle del equipo en este importante compromiso internacional.

Universidad de Chile jugará la Noche Crema frente a Universitario en Lima, en lo que será el estreno de Paqui Meneghini