Se aproximan las jornadas siete y ocho de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México-Canadá-Estados Unidos 2026, en donde la selección chilena tiene la presión de sumar para meterse otra vez, entre los equipos que pelean los cupos.

Sin embargo, una mala noticia reveló el propio entrenador de La Roja, el argentino Ricardo Gareca, quien en diálogo con Los Tenores de Radio ADN, manifestó que un jugador clave está suspendido.

Se trata de la sensible baja de Gabriel Suazo, quien tras la expulsión sufrida ante Canadá en la pasada Copa América, deberá cumplir sanción, según el Tigre, quien dijo que aún no se oficializa, pero no debería estar ante Argentina.

Se abre la puerta de La Roja a Marcelo Morales

Todo eso acrecienta que el lateral izquierdo de Universidad de Chile, Marcelo Morales pueda tener una opción entre los convocados para la fecha doble y todo, tras la información que dio a conocer el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz.

El comunicador señaló, que el Shelo estaba en el radar del entrenador argentino y que, ahora, conocida la suspensión del jugador del Toulouse, toma más fuerza que el oriundo de San Miguel sea nominado.

Habrá que esperar al día viernes 23 de agosto, jornada en la cual se dará a conocer la convocatoria para los dos partidos de la selección por las eliminatorias, que sostendrá en el mes de septiembre.

Shelo Morales podría aparecer en la nómina de La Roja (Photosport)

¿Cuáles son los partidos de La Roja en las clasificatorias?

Este jueves 5 de septiembre a las 20 horas, La Roja enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Por su parte, el martes 10 del mismo mes, Chile recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional a contar de las 18 horas.

¿En qué lugar marcha La Roja en las clasificatorias?

La selección chilena marcha en el octavo lugar de las clasificatorias sudamericanas con cinco puntos. Por el momento, está fuera del repechaje mundialista.