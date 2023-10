Bastián Tapia habla sobre su relación con Mauricio Pellegrino en la U: "Él me tenía considerado pero quizás no de la forma que yo quería"

En su momento, el defensor Bastián Tapia fue considerado como una de las grandes promesas de la cantera de la Universidad de Chile, tanto así que durante el periodo de Diego López al mando del equipo estudiantil tuvo que portar la jineta de capitán y convirtió goles importantes.

Sin embargo, el oriundo de Antofagasta con la llegada del argentino Mauricio Pellegrino a la banca de la U perdió terreno y tuvo que partir a préstamo a Audax Italiano en el primer semestre, donde no sumó muchos minutos, por lo que fue enviado a préstamo a mediados de año a Cobreloa, donde rápidamente se transformó en un líder de la zaga defensiva.

Fue en el cuadro loíno donde pudo levantar el título de la Primera B y ahora deberá retornar del préstamo para ver si Pellegrino lo tendrá considerado para la temporada 2024.

Tapia enfrentando a Colo Colo con la camiseta de Cobreloa | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

El zaguero central de 21 años se tomó unos minutos y conversó con el programa Socios del Desierto, en el cual le consultaron sobre su relación con el ex estratega de Vélez Sarsfield y respondió sobre si él equivocó en mandarlo a préstamo.

“No, no sé. Con Mauricio Pellegrino hablé y él me tenía considerado pero quizás no de la forma que yo quería y es súper entendible, pero uno quizás tiene objetivos distintos y súper entendible que el entrenador tome sus decisiones y es parte de”, remarcó.

“Con él nunca tuve un problema, él sabrá las decisiones y yo las respeto siempre”, cerró.

¿Qué se le viene ahora a Bastián Tapia?

Hay que tener presente que Tapia deberá ahora retornar al Centro Deportivo Azul (CDA) y tendrá que ver y analizar que le deparará su futuro.

¿Cuántos partidos disputó Bastián Tapia con la camiseta de Cobreloa?

En su paso por el Zorros del Desierto, Bastián Tapia jugó 10 compromisos por la Primera B y cuatro por la Copa Chile.