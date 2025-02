Colo Colo negocia por su último fichaje para la temporada 2025. El cuadro albo mira hacia el norte del país para intentar quedarse con una promesa del fútbol chileno.

¿Su nombre? Tomás Roco. El jugador de 18 años está cada vez más cerca de dejar Cobreloa para llegar al Estadio Monumental, lo que le ha valido críticas de los fanáticos de su equipo. Ante ello, su padre estalló.

Y es que para Héctor, es injusto que su hijo reciba tantos dardos en redes sociales. Es por ello que a través de Instagram lo defendió a capa y espada de sus detractores.

Tras revelar una imagen de Tomás cuando era un niño, lanzó: “Y así empezó un día con este pequeño baloncito y sin esperar nada, sólo que fuera feliz. Quién iba a imaginar que 19 años después estaría metido en este ambiente del fútbol…“.

Luego, agregó: “Bastante mierda se ha tirado con mentiras. Hacen ver a mi hijo como un mercenario, qué palabra más mal utilizada. Ahora resulta que trabajar por dinero es ser mercenario, jajaja. Todos somos mercenarios”.

Finalmente, se defendió ante las críticas que él mismo ha recibido en el norte. “Me han tratado de explotador, de vividor… ¿Resulta que ahora apoyar los sueños de tus hijos es ser explotador?“, reflexionó.

“Lo sería si los mandara a trabajar a una esquina. Ellos quisieron esto y los apoyo. Y no me pidan que no pesque, porque el tiempo me dará la razón”, cerró.

Tomás Roco dejará Cobreloa. Su arribo a Colo Colo es inminente. (Foto: Photosport)

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente encuentro de los albos será contra Unión San Felipe por la tercera fecha de Copa Chile. Se jugará el miércoles 12 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.