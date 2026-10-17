El defensor de la Universidad de Chile, Bianneider Tamayo tiene clara su situación en la U.

Universidad de Chile ya tiene la mente puesta con todo para lo que será la recta final de esta temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder conseguir el cupo al Chile 2 en la Liga de Primera y poder quedarse con el título de la Copa Chile.

Sobre el presente azul, el defensor del ‘Romántico Viajero’, Bianneider Tamayo conversó con TNT Sports y habló de su presente en el equipo de Fernando Gago, en el que reconoce que tras la Fecha FIFA, perdió terreno dentro del equipo.

“Hay que ganar terreno nuevamente, porque sé que con el viaje perdí día y medio y casi dos (de entrenamiento), estos días libres que tuvimos me sirvió para poder retomar los entrenamientos”, comenzó señalando Tamayo.

Agregando, el zaguero de la Universidad de Chile sabe que hoy en día la competencia dentro del equipo está más que complicada, pero que esto termina beneficiando mucho al equipo ante el gran nivel de jugadores que hay dentro de la plantilla.

Tamayo luchará por un puesto en la U | Foto: Photosport

“Es buenisima, la competencia a uno como jugador le favorece porque te hace crecer en otros aspectos, tanto en lo futbolístico y personal, es lindo, todos estamos por un mismo objetivo que es hacer que la U gane y crezca”, declara.

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Finalmente, Tamayo fue consultado sobre la posibilidad de que la Universidad de Chile pueda arrebatarle el torneo a Colo Colo, en la que sabe que es complicado, pero que como grupo lucharán hasta lo último para buscar la épica.

“La fe está hasta que el calendario no dé para más”, cerró el zaguero venezolano de la Universidad de Chile.