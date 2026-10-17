La gran noticia que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile: ya es una realidad

Los hinchas de la Universidad de Chile se ilusionan con esta gran noticia en el cierre de la temporada.

Universidad de Chile volvió a los entrenamientos tras sus días descanso después de lo que fue su victoria por 6-0 ante Ñublense de Chillán en la Liga de Primera, teniendo el foco bien puesto en la lucha por el Chile 2.

Ahora, los dirigidos por Fernando Gago cambian el chip por un momento dentro del torneo nacional y pondrán el foco en lo que será su duelo de vuelta ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile.

El conjunto ‘Laico’ debe revertir un 0-2 en la serie para poder conseguir la clasificación a las semifinales de esta competencia, la que es uno de los grandes objetivos del equipo en este cierre de temporada.

Dentro de los trabajos del equipo pensando en su duelo ante los ‘Pumas’, en las últimas horas los hinchas ‘Azules’ pudieron observar del retorno de dos importantes jugadores a los entrenamientos y que podrían ser claves para la recta final de la temporada.

Barrera ya es opción para Gago | Foto: Photosport

Tal como lo informó Bolavip Chile, Octavio Rivero y Lucas Barrera volvieron a los entrenamientos de la Universidad de Chile tras dejar atrás sus problemas físicos y se juegan la opción de poder volver a las convocatorias.

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En esta jornada, desde las redes oficiales de la Universidad de Chile dieron a la luz de un video en el que el equipo ya prepara su partido ante Deportes Antofagasta, en la que dentro de este, aparecen Lucas Barrera y Octavio Rivero entrenando ya en el campo de juego.

Se espera que con el correr de los días, ambos jugadores puedan ir aumentando las cargas en sus entrenamientos y puedan jugarse la opción de poder decir presente en el duelo por Copa Chile, lo que significa una gran noticia para Fernando Gago.