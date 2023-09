Hace algunos días, el comentarista Héctor Tito Awad sacó a la luz importantes datos relacionados con el posible futuro estadio de la U y que este estaría instalado en la comuna de Lampa, donde además del recinto deportivo, contaría con un mall dando modernidad al sector norte de la capital.

Sin embargo, los aficionados de Universidad de Chile vuelven a ilusionarse, luego que este viernes, la alcaldesa de la comuna de Cerrillos, Lorena Facuse, abriera la opción que la U construyera su recinto deportivo en ese municipio.

En el programa Cuatro Cabeza de C13 Radio, la edil manifestó sus deseos que en su terreno, se pueda construir un estadio. “Ojalá tener un estadio, Chile está postulando para un mundial”, reveló la alcaldesa.

No obstante, el conductor del espacio, Enrique Mujica, lanzó una punzante aseveración, “quizás el estadio de la U“, a lo que Facuse no negó tal temática. “Sí, mira, se levantó eso en un momento, ha sido lo más mediático que he vivido como alcaldesa. Yo se que siempre un estadio es algo impopular. Como alcaldesa, por supuesto que no quiero esa problemática“, expresó.

De todos modos, entregó importantes detalles que dan cuenta que en Cerrillos, perfectamente se podría levantar un estadio y por qué no, para los azules. “Lo que yo creo, es que si un estadio se construye en Ciudad Parque Bicentenario, que es la manzana 18 en Departamental con General Velásquez, siento que en ese lugar no molestaría a los vecinos y que los dos partidos que se hicieran al mes, tengan salida que sea por General Velásquez y directamente al metro”, afirmó la alcaldesa, quien de paso comentó lo que significa que en su espacio, se haya construido la Villa Panamericana.

A su vez, enfatizó que una construcción como esa, ayudaría bastante a la comunidad en muchos aspectos. “Tenemos una infraestructura en una comuna con un estadio, con la modernidad que tienen ahora los estadios, que sea sustentables, que puedan ser espacios para la comunidad, para que pueda ir a hacer deporte, para que niños y niñas vayan a hacer su clase de educación física”, dijo la edil.

Al cierre, reiteró que con disposición y una buena logística, no debiesen existir inconvenientes para llevar a cabo un partido en la comuna. “Las problemáticas que se dan los días de los partidos, habrá que manejarla con mucho control policial y con táctica urbana“, cerró Facuse.

El sector de Cerrillos, que la alcaldesa propone como opción para un estadio ¿Para la U? (Archivo)

