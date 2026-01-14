El mercado de fichajes en el fútbol chileno sigue en movimiento. Si bien el fútbol masculino acapara la atención, el femenino también ha registrado incorporaciones destacadas de cara a la temporada 2026.

En los últimos días, la defensora Carla Guerrero sorprendió a todos al anunciar su salida de Universidad de Chile tras no renovar su contrato, club donde estuvo seis temporadas, levantó el título del Campeonato Nacional 2021 y se consolidó como una pieza clave de las Leonas.

La histórica defensora nacional y referente de La Roja tiene ahora un objetivo claro: seguir demostrando su nivel y aportar a un equipo con ambiciones de crecimiento en el fútbol femenino chileno.

Carla Guerrero es oficializada en Universidad de Concepción

Tras evaluar varias ofertas, la zaguera decidió fichar por Universidad de Concepción, equipo dirigido por Daniel Carrasco, quien cuenta con experiencia en La Roja, Alianza Lima y también en Futsal.

“¡Bienvenida al Campanil, Carla! Saludamos a Carla Guerrero, nueva jugadora del Fútbol Femenino de Universidad de Concepción”, publicó el club de la Región del Bío Bío en su cuenta de Instagram.

Las Foreras agregaron que La Jefa “llega al Campanil para aportar liderazgo, jerarquía y experiencia de alto nivel a nuestro plantel femenino” y que es “un orgullo tenerte con nosotros”.

El anuncio de la llegada de Carla Guerrero al Campanil | FOTO: Instagram

Vale destacar que Guerrero ha desarrollado una extensa carrera en Chile, Colombia y España, con pasos por clubes como Independiente Santa Fe y Rayo Vallecano, consolidándola como una de las defensoras más experimentadas del fútbol femenino nacional.

En síntesis…