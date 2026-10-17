El histórico exdefensor tendrá su partido de despedida este sábado junto a varias exfiguras de Universidad de Chile ¿Dónde ver en vivo?

Matías Rodríguez vivirá una jornada especial este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde se realizará su despedida oficial del fútbol junto a varias figuras históricas de Universidad de Chile.

El evento, denominado “La Huella Eterna”, reunirá a un plantel histórico azul con los campeones de la Copa Sudamericana 2011, en una oportunidad para que el recordado defensor reciba el cariño de los hinchas.

Entre las figuras confirmadas destacan Sergio Vargas, Gustavo Canales, Diego Rivarola, Marcelo Díaz, José Rojas, Luis Musrri y Gustavo Lorenzetti. A ellos se sumarán otros exjugadores y referentes del fútbol, como Sebastián Beccacece, Gonzalo Jara, Joaquín Larrivey, Lorenzo Reyes, Osvaldo González, Rafael Olarra, Mauricio Victorino, Juan Manuel Olivera, Felipe Seymour, Marcos González y Nicolás Peric, entre muchos otros.

La despedida servirá para recordar la exitosa etapa de Rodríguez con la camiseta azul. El argentino disputó 339 partidos y marcó 57 goles con Universidad de Chile, registros que lo convirtieron en el defensa más goleador en la historia del club.

Además, fue una pieza clave del equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2011, uno de los logros más importantes en la historia de la institución.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la despedida de Matías Rodríguez?

La despedida de Matías Rodríguez se realizará este sábado desde las 17:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El evento será transmitido EN VIVO a través de MegaGO, la plataforma de streaming de Mega, para que los hinchas puedan acompañar al histórico defensor en una jornada cargada de recuerdos y emociones.