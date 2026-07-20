Matías Rodríguez se refirió al dirigente que tuvo que salir de Universidad de Chile por prohibición de la CMF.

La figura de Michael Clark continúa generando polémica en Universidad de Chile. Tras su salida del directorio de Azul Azul, el ingeniero fue expuesto por una de las leyendas de la institución.

¿Qué pasó? Matías Rodríguez lo acusó en el podcast de Círculo Central. El retirado defensor reveló que se topó con el antiguo timonel estudiantil, pero este no lo identificó. Y se enteró que no era la primera vez que pasaba algo así.

Según detalló el campeón de la Copa Sudamericana en 2011, los comentarios sobre el poco conocimiento del dirigente le llegaban como pan caliente. Un rumor que resonó desde su arribo a La Cisterna.

“Saludé a los dirigentes. Cuando voy y me conoces, esperas cruzar miradas para saludar, pero nunca hubo mirada para acá. El resto de los dirigentes si me saludó”, comenzó indicando.

Sobre la misma línea, el histórico de Universidad de Chile agregó: “No me conoció. Estaba al lado de él, esperando cruzar miradas, pero… no sé si se hacia ‘el larri’ o no me conocía”.

Matías Rodríguez expuso a Michael Clark. (Foto: Universidad de Chile)

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El impasse con Michael Clark en Universidad de Chile

Finalmente, Matías Rodríguez entregó pormenores de la anécdota. Recordó hasta el compromiso en el que tuvo el encuentro con el polémico mandamás, que se alista para ser formalizado por delitos econonómicos.

“Un compañero me dijo que no conocía a nadie. No voy a dar nombres para no quemarlo, pero así fue mi primera reunión. Eso fue cuando la U jugó con Everton en Viña el 2024″, cerró.