La polémica se instaló sobre quién es el portero más influyente en la historia de Universidad de Chile. Sergio Vargas y Johnny Herrera es la batalla donde los propios hinchas dan cuenta de sus preferencias.

Y fue el propio Superman quien en Sabor a Gol de TNT Sports señaló que él es el mejor arquero de la U de los últimos 30 años, instaló el debate donde especialistas se han referido al tema.

Uno de ellos, es un ex compañero de ambos y que dialogó con Bolavip Chile. Marcos González tuvo palabras para este tema y lo primero que manifestó fue lo de Vargas, responde netamente a opiniones personales.

“Yo creo que cada jugador se encuentra el mejor en su posición y creo es una opinión personal y a discutir, porque también está Johnny que fue un gran arquero de la U“, manifestó González.

“Johnny tuvo la ventaja de crecer con Sergio”

Johnny Herrera fue promovido al primer equipo para la temporada 1999 y en un amistoso de verano ante Colo Colo en el Estadio Nacional donde cayeron por cinco goles a uno, el angolino debutó, algo que de manera oficial lo hizo seis meses después. En ambos casos, producto que Vargas fue expulsado.

Sobre sus gustos, el conocido Lobo del Aire, no quiso entregar una reflexión tan acabada, pero sí valoró a ambos por su calidad profesional. “Me gustaban los dos, no tengo preferencia. Ambos excelentes profesionales, trabajaban muy bien, les tocó distintas épocas, ganaron distintas cosas y uno aprendió de otro”, sentenció el ex central.

Año 2001 y González aparece al lado de Vargas (Archivo)

De todos modos, el campeón de Copa Sudamericana con la U afirmó que Herrera tiene un gran plus y que fue, haberse formado como arquero viendo a un Sergio Vargas y que eso lo ayudó para ser el gran portero que todos conocieron.

“A Johnny le tocó crecer con Sergio y para mi eso fue una ventaja enorme, a mi me pasó lo mismo, crecí con grandes jugadores al lado y eso te permite avanzar más rápido y eso termina igualando o siendo mejor, pero esas son discusiones que siempre estarán. Pero mientras no hayan mediciones, siempre serán opiniones personales“, concluyó Marcos González.