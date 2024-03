Siguen las reacciones tras el triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo por un gol a cero en el Estadio Monumental, Victoria que consiguen luego de casi 23 años.

Y los coletazos siguen en relación a Arturo Vidal, quien sostiene tras la derrota, le ha respondido a todos los fanáticos de la U, quienes lo han molestado en las redes sociales mientras que él, ha respondido burlándose y exponiendo su curriculum.

Sin embargo, este martes, el héroe azul Israel Poblete, fue consultado respecto a este tema y si tiene algún parecer respecto a la defensa del King a esta situación, donde llegó a tratar de equipo chico a la U y su forma defensiva para jugar.

“Yo creo que Arturo Vidal es un jugador a nivel nacional muy importante. Respeto mucho lo que él piensa, obviamente que no lo comparto“, fue lo primero que expuso el mediocampista.

Ahondando en aquello, el ex Huachipato dio a conocer algunos aspectos futbolísticos y sentenció que los azules fueron protagonistas durante el desarrollo del compromiso.

“Creo que no fuimos a jugar como equipo chico al Monumental, en los primeros 30′ los fuimos a presionar harto, les tuvimos la pelota, los atacamos muchas veces. No comparto esas cosas, no voy a entrar en polémica porque creo que no corresponde”, afirmó el maipucino.

Poblete celebrando el gol que entró en la historia (Photosport)

Poblete: “Solo me queda celebrar el triunfo”

A su vez, el futbolista solo atinó a decir que le espera celebrar la victoria y que solo piensan en la U, sin considerar lo que se diga externamente o desde los rivales.

“Solamente me queda celebrar el triunfo histórico que obtuvimos, esas son declaraciones personales y esas preguntas hay que hacérselas a él. Yo estoy enfocado en el club, en representar a la U y posicionar a la U donde se merece. Lo que diga él es personal. Prefiero no responder, pero no comparto sus palabras”, cerró Poblete.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas, Universidad de Chile sigue en competencia con la idea de seguir con este arranque prometedor recibiendo a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Justamente, ambos equipos marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos.