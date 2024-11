Claudio Borghi defiende a capa y espada a Lucas Assadi: "No es lagunero y depende de Gustavo Álvarez darle confianza"

En la Universidad de Chile comienzan a armar el plantel de cara a la temporada 2025, en la cual los Azules intentarán competir de buena manera en tres frentes: la fase de grupos de la Copa Libertadores, la Copa Chile y el Torneo Nacional.

Para eso, el director técnico Gustavo Álvarez como el gerente deportivo Manuel Mayo se enfocan en ver el tema refuerzos, renovaciones y qué jugadores podrían partir a préstamo a otro club

Uno de los futbolista que no pudo tener una gran cantidad de minutos de la mano del ex DT de Huachipato fue el talentoso Lucas Assadi, por lo que no se vería con malos ojos un préstamo para que explote de una vez por todas.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Ante esta situación, Bolavip Chile se contactó con Claudio Bichi Borghi, exjugador argentino y panelista de Radio Futuro y TNT Sports, que salió a apoyar al canterano del Romántico Viajero.

¿Qué crees le falta a Lucas Assadi para explotar en la U?

“Él (Gustavo Álvarez) lo defendió mucho y habló bien de sus cualidades. Yo creo que lo que necesita Assadi es confianza como mucha gente, necesita la posibilidad de equivocarse y que esas equivocaciones lo hagan aprender”

“Yo no tengo el gusto de verlo entrenar, por lo que no sé si practica como juega. Todo el tipo que está diseñado para crear tiene que tener confianza del técnico”

Muchos dicen que Lucas Assadi es lagunero, ¿Qué opinas de eso?

“Esto lo vengo escuchando hace mucho: lo que pasa es que el jugador es muy lagunero… Si un jugador crea durante 90 minutos sería un monstruo y ni los que marcan lo hacen bien los 90 minutos. Si Assadi pone dos o tres pelotas por partidos y ganan el partido, su trabajo es bueno. Cuando seguimos pensando que el 10 es lagunero, ahí estamos en una complicación. Si no fuese lagunero no estaría en Chile, hay que sacarse la idea que estos tipos son laguneros”

¿Crees que Lucas Assadi se debe quedar en la U o salir a préstamo?

“La apuesta de Assadi tiene que ser una apuesta a largo tiempo, pero ese tiempo los entrenadores no lo tienen”