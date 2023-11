Universidad de Chile logró tres puntos de oro en esta jornada, en la que el conjunto de Mauricio Pellegrino se impuso por 3-1 ante la Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario, cerrando de manera perfecta el año de los clásicos para la U.

Ante lo que fue este compromiso, el periodista Jorge Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y dejó a los jugadores que más destacaron en el triunfo de la Universidad de Chile.

“Mi figura del partido es Marcelo Morales y mención honrosa para Renato Cordero, uno se queda con (Leandro) Fernández por los goles, pero bien los cabros de la U”, comenzó señalando Hevia.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

Siguiendo en eso, el comunicador destacó la solidez defensiva de la U y la contundencia “la U dentro de su bipolaridad, en Zaldivia encuentra solidez atrás y pegó justo cuando tenía que pegar”.

Finalizando con su análisis a la U, el ‘Coke’ le hizo un importante tirón de orejas al volante Lucas Assadi, de quien consideró que fue el jugador con el rendimiento más bajo en este partido.

“Mención a Assadi, el más bajo, era culpa de Pellegrino, de Berizzo, del Pato Ormazábal, tiene mucho talento, pero no se puede solo con talento“, explicó.

Hevia y su análisis por la Universidad Católica

El comunicador también tuvo palabras para lo que fue el rendimiento de la Universidad Católica, en la que hizo un duro análisis por el presente del equipo de Nicolás Núñez.

“La Católica juega peor que con Holan y eso ya es mucho, el Nico Núñez no ha hecho ningún mérito para seguir después de diciembre y eso tiene que replanteárselo la UC, es un equipo que no tiene ninguna respuesta, que no tiene ningún trabajo y ninguna mano técnica”, cerró.