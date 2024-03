Gustavo Álvarez pasará a la historia de Universidad de Chile por ser el técnico que le puso fin a la maldición del Estadio Monumental para los azules, reducto en donde la U pasó casi 23 años sin poder derrotar a Colo Colo.

La racha del Monumental no es la única que cortó el ex DT de Huachipato, toda vez que la U no derrotaba al Cacique en el tiempo reglamentario de un Superclásico desde un lejano 2013 cuando Charles Aránguiz puso el 3-2 en un colmado Estadio Nacional.

El que analizó el partido y se deshizo en elogios para el entrenador de los azules y el trabajo que está realizando fue Claudio Borghi ex DT de La Roja y panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports.

Gustavo Álvarez, el nuevo héroe azul. | Foto: Photosport

Sin rodeos, el Bichi le endosa gran parte del mérito al estratega azul: “Acá te gana el entrenador, no te gana el equipo; desde el planteo, la forma, el respeto. En mí logra mucho respeto Álvarez porque es un tipo mesurado cuando opina, respetuoso”, dijo.

Borghi aplaude la capacidad de anular al Cacique y las arengas que hizo el plantel albo antes de salir a la cancha, diciendo que “Cuando escuchamos las últimas arengas de Colo Colo, que iban a apretar, no ocurrió nada de eso. No patearon al arco en el primer tiempo”, puntualizó.

Otro punto que el Bichi rescata fueron los cambios que hizo Álvarez, donde nunca pretendió cuidar el resultado: “El técnico desde la banca manda mensajes con los cambios y después del partido lo dijo claramente. La forma en que juega la U requiere de mucho esfuerzo de los delanteros. La U ganó bien, no cabe ninguna duda”, cerró.

Universidad de Chile vuelve a la cancha

Los azules deben recibir a O’Higgins de Rancagua este sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, compromiso que seguramente contará con una masiva presencia de hinchas azules tras el triunfo en el Superclásico.