Recién este lunes 29 de diciembre fue presentado como flamante entrenador de Universidad de Chile y Francisco Meneghini ya protagoniza su primera polémica al mando de la U.

Todo comenzó cuando Claudio Borghi aseguró que no le parecía correcto el sueldo de Paqui en la U, dando a entender que el bajo costo provoca un daño en la actividad.

Por tal razón en su presentación, el joven DT contestó el empleazamiento del Bichi y no se lo mandó a decir con nadie: “Entrar en un debate por el salario no corresponde, claramente no vengo por lo económico, vengo por el deseo de conseguir cosas importantes con Universidad de Chile”.

Como era de esperar, la historia no terminaría ahí, y fue otra vez Borghi en conversación con Redgol el que otra vez se refirió al tema.

“No sabía que yo era tan importante. No me meto en el bolsillo de nadie, pero hay un mercado que es regulado por los entrenadores de los equipos grandes, eso no es nuevo para nadie”, aseguró.

Paqui Meneghini otra vez es criticado por Claudio Borghi.

Agregando que “después cada uno tendrá sus metas. Yo como entrenador veo que un DT de un equipo grande debe estar muy bien pagado para que los demás también estén cómodos”.

Comparativa: ¿Cuánto se ha “apretado el cinturón” la U?