Recién este lunes 29 de diciembre fue presentado como flamante entrenador de Universidad de Chile y Francisco Meneghini ya protagoniza su primera polémica al mando de la U.
Todo comenzó cuando Claudio Borghi aseguró que no le parecía correcto el sueldo de Paqui en la U, dando a entender que el bajo costo provoca un daño en la actividad.
Por tal razón en su presentación, el joven DT contestó el empleazamiento del Bichi y no se lo mandó a decir con nadie: “Entrar en un debate por el salario no corresponde, claramente no vengo por lo económico, vengo por el deseo de conseguir cosas importantes con Universidad de Chile”.
Como era de esperar, la historia no terminaría ahí, y fue otra vez Borghi en conversación con Redgol el que otra vez se refirió al tema.
“No sabía que yo era tan importante. No me meto en el bolsillo de nadie, pero hay un mercado que es regulado por los entrenadores de los equipos grandes, eso no es nuevo para nadie”, aseguró.
Agregando que “después cada uno tendrá sus metas. Yo como entrenador veo que un DT de un equipo grande debe estar muy bien pagado para que los demás también estén cómodos”.
Comparativa: ¿Cuánto se ha “apretado el cinturón” la U?
- Era Sampaoli / Lasarte / Hoyos: En esos años, la U pagaba sueldos de “mercado internacional”, superando los USD 80.000 – 100.000 mensuales para el cuerpo técnico completo.
- Mauricio Pellegrino (2023): Fue de los últimos sueldos altos, rondando los USD 60.000 mensuales.
- Gustavo Álvarez (2024-2025): Su llegada fue una “apuesta” tras salir campeón con Huachipato, con un sueldo significativamente menor al de Pellegrino (casi un 40% menos).
- Francisco Meneghini (2026): Los rumores indican que su contrato es incluso más austero que el de Álvarez, lo que Borghi critica como un “daño a la actividad” porque baja la vara para todos los demás colegas.