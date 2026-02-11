Universidad de Chile no la pasa bien en la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil aún no puede sumar victorias en el certamen local, lo que tiene preocupado a sus hinchas: ya van dos partidos sin ganar.

Ante ello, las críticas han surgido en masa y no solo para el cuerpo técnico. Un jugador del cuadro azul ha sido duramente cuestionado por su desempeño en el inicio de la temporada. ¿Su nombre? Javier Altamirano.

El volante de 26 años no ha exhibido el nivel que tuvo en la última campaña, lo que fue explicado por Jorge “Coke” Hevia. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista defendió al zurdo.

“Lo de la posición en la cancha ya está corregido. Lo intentó tirar por fuera Paqui (Meneghini), no funcionó y volvió a jugar donde jugaba. Pero yo creo que él, si bien ha bajado individualmente, es el que más siente la baja colectiva“, lanzó.

“Es el generador de juego, por lo que si (Charles) Aránguiz no está como el año pasado, (Fabián) Hormazábal no pasa como el año pasado y (Lucas) Assadi no cobra lo del año pasado, es uno de los que más lo siente“, agregó.

Javier Altamirano no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El problema de Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia ahondó en la situación del elenco universitario. Para él, no es responsabilidad exclusiva del mediocampista en cuestión: sus compañeros viven situaciones similares.

“Hay una baja individual sostenida en la U, de varios. Y al que más afecta, creo que es a Javier Altamirano“, concluyó el reconocido comunicador.

En resumen: