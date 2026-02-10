Universidad de Chile la sacó barata. El Tribunal de Disciplina dictó sentencia contra la U tras los graves incidentes del pasado 30 de enero por la fecha 1 de la Liga de Primera cuando un gran números de barristas causó desmanes y quemó parte de la galería sur del Estadio Nacional en el duelo ante Audax Italiano.

Los graves incidentes que por momentos obligaron a detener el encuentro obligó la intervención de Carabineros y terminó con varios detenidos. Con el correr de los días, Azul Azul presentó querellas y expuso públicamente el rostro, las iniciales y el RUT de los vándalos acusados.

Luego que los incidentes fueran notificados en el informe del árbitro Gastón Phillippe, este martes y tras una larga sesión, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió aplicar una ‘leve’ sanción contra la U, luego que varios rumores apuntaban que jugaría varios partidos sin público.

Tribunal castiga a Universidad de Chile

Finalmente, el organismo autónomo decidió que los azules jugarán el próximo partido de local, es decir ante Deportes Limache el próximo domingo 22 de febrero “con la denominada “Galería Sur”(del Estadio Nacional) cerrada y sin acceso de público, incluyendo tal cierre desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive”.

Pero no fue lo único, ya que el Tribunal además aplicó un castigo en el mismo sector para los siguientes dos partidos de local de la U: “En estas dos fechas sólo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años de edad”, señala el documento.

Asimismo, el Tribunal afirmó que tomaron en cuenta las medidas de prevención tomadas por el club desde el momento de los incidentes. “La circunstancia que no existió invasión al campo de juego, que el partido no fue suspendido, la toma de medidas que permitieron individualizar a un buen número de participantes en los hechos con las consecuentes medidas administrativas y judiciales adoptados en contra de los ellos, la correcta y oportuna intervención de los integrantes de la Seguridad Privada y el comportamiento de todo el resto del público que no participó en los hechos de violencia”, cerraron.